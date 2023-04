Tunisie : Ennahdha se désolidarise de Rafik Abdessalem, dans ses déclarations sur l’armée

Le mouvement Ennahdha affirme que « les positions officielles du parti sont, uniquement, exprimées par son président et son porte-parole officiel, et que les posts publiés envers l’institution militaire, imputés à l’un de ses dirigeants ne le représentent pas ».

Le Mouvement fait allusion au post publié la veille sur Facebook par Rafik Abdesselam, qui n’est autre que le gendre de son président, Rached Ghannouchi, où « il a mis en doute l’impartialité de l’armée tunisienne, et son éloignement de la politique ».

Ennahdha rappelle, dans un communiqué, « ses positions constantes en matière de respect de l’institution militaire et la valorisation de son rôle, en matière de protection de la révolution, de son processus électoral et de la lutte contre le terrorisme ».

Le mouvement en appelle aux forces nationales et aux symboles de l’Etat, et ses institutions, « à préserver la neutralité des forces armées, et à leur épargner les désaccords et tiraillements politiques ».

