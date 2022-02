Tunisie : Ennahdha se dit « prêt aux concertations en vue d’une alternative à même de sauver le pays de la banqueroute »

Le mouvement Ennahdha a exprimé ses dispositions « à se concerter avec les autres parties politiques et civiles en vue de concevoir des alternatives économiques et sociales à même de sauver le pays de la banqueroute, de rompre avec le passé et de mener les réformes nécessaires sur la base de la constitution de 2014 ».

Dans un communiqué paru hier soir, au lendemain de la tenue de son bureau exécutif, Ennahdha « fait assumer au pouvoir en place, la responsabilité de l’échec cinglant en matière de gestion des affaires du pays, d’approfondissement de la crise politique, et de blocage de la machine économique, au milieu d’une vague d’augmentation démesurée des prix, et d’un manque flagrant des principaux produits de base, ce qui a donné lieu à un état de grave tension sociale ».

Le mouvement condamne « la politique de fuite en avant du pouvoir en place, et sa tentative de trouver des subterfuges à son échec, dans une tentative désespérante de se défausser de la responsabilité ».

« L’indépendance de la justice et la séparation entre les pouvoirs sont parmi les fondements du régime démocratique », souligne-t-il.

« L’atteinte au pouvoir judiciaire à travers la dissolution du Conseil supérieur de la Magistrature, le rabaissement des magistrats en vue de les vassaliser, et de liquider des adversaires politiques par l’instrumentalisation de dossiers politiciens évoqués par certaines parties éradicatrices. Outre cette volonté outrancière de rassembler les pouvoirs sous prétexte de la lutte contre la corruption, ne peut que compliquer davantage la crise politique, et exacerber les tensions sociales. », avertit le parti.

Et partant, le mouvement appelle « à la reprise d’une vie démocratique et parlementaire, à la levée de l’état exceptionnel et à retourner au plafond de la constitution, et de la légalité électorale ».

Le mouvement réitère sa demande « de libérer Noureddine Bhiri, séquestré sans accusation, faisant assumer au président de la république, et au ministre de l’Intérieur les graves répercussions sur sa santé, alors qu’il en est au 55ème jour de sa grève de la faim sauvage ».

Ennadha félicite en préambule la nouvelle direction syndicale issue du congrès de Sfax, et lui souhaite plein succès dans les prochaines échéances nationales et syndicales.

Gnetnews