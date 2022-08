Tunisie : Entrée en vigueur ce lundi 01er Août de l’arrêté gouvernemental « Djerba sans plastique »

L’arrêté gouvernemental interdisant l’usage du plastique à l’Île de Djerba, « Djerba sans plastique », entre ne vigueur à compter du lundi 01er Août 2022, après la parution de la décision conjointe entre les trois municipalités de Djerba, Midoun, Ajim et Houmet Souk.

Cette décision intercommunale porte sur l’interdiction de la production, la distribution et la possession des sacs en Plastique à l’Île.

La décision, « Djerba sans plastique », entrera en application, d’une manière progressive, à travers la focalisation tout au long du mois d’août sur la sensibilisation.

Pendant les mois de septembre, octobre et novembre 2022, l’on passera à la saisie des produits touchés par l’interdiction au niveau de la production, de la distribution et du commerce.

Au mois de décembre, place à la dissuasion, à travers des sanctions allant de 300 à mille dinars, comme l’a déclara à la TAP, le représentant de la commune de Houmet Souk, et membre du comité de coordination dudit projet, Faouzi Boussofara.

Les communes de Djerba avaient mis en place une stratégie de communication envers les deux usines de plastique et ses distributeurs pour arrêter la production des sacs à usage unique, et s’orienter vers un produit sain et écologique, qu’elles devront produire une fois, elles auront épuisé leurs stocks de sacs interdits.

Une campagne de propreté, « Djerba sans plastique », avait commencé au mois de juillet à l’Île, avec la participation des composantes de la société civile.

Gnetnews