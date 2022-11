Tunisie : Entretien Saïed/ al-Sissi sur les moyens de relever les défis socio-économiques communs

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu, ce mercredi 02 novembre 2022 à Alger, avec son homologue égyptien, Abdelfattah al-Sissi, en marge de sa participation à la 31ème édition du sommet arabe.

Les discussions ont porté sur « un ensemble de sujets inhérents aux moyens de développer les liens de fraternité entre la Tunisie et l’Egypte, en les hissant aux meilleurs niveaux, selon de nouvelles visions répondant aux aspirations des deux peuples pour plus de solidarité et de complémentarité », rapporte un communiqué de la présidence.

Les deux parties ont appelé « à relever les défis communs, notamment sur les plans économique et social, dans le cadre de l’actuelle conjoncture régionale et des rapides mutations internationales ».

Saïed et al-Sissi ont passé en revue les points inscrits à l’ordre du jour du sommet arabe, et se sont concertés sur les principales affaires régionales.

Le président égyptien a salué le rôle de la Tunisie, lors de sa présidence du sommet d’Alger, en matière de défense des affaires arabes, s’arrêtant aux idées et visions posées par Kaïs Saïed, lors de son discours d’ouverture, en vue de développer l’action arabe commune.

