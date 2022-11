Le président de la république, Kaïs Saïed, a eu hier soir, mercredi 02 novembre 2022 à Alger, une longue séance de travail avec son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, au terme de sa participation au sommet arabe. Saïed a « remercié l’Algérie pour l’accueil et l’hospitalité, et pour avoir réuni toutes les conditions à la réussite de la 31ème édition du Sommet de la ligue arabe », rapporte la présidence dans un communiqué. Il a salué « les résultats des travaux, notamment la déclaration d’Alger, la réconciliation palestinienne, et autres résolutions émises par le Sommet, en vue de rassembler les rangs arabes et de concrétiser les aspirations des peuples de la région, à plus de complémentarité et de coopération ».

Il a, par ailleurs, souligné « les liens de fraternité entre la Tunisie et l’Algérie, qui se sont illustrés au fil de plusieurs épisodes historiques », affirmant « la détermination conjointe de poursuivre l’action commune en vue de développer les relations exemplaires, et les hisser aux meilleurs niveaux, outre la consécration des valeurs de cohésion et de solidarité entre les deux peuples ».

Abelmajid Tebboune a souligné, pour sa part, « son estime pour la participation efficiente du président de la république au sommet arabe, et sa contribution à parvenir à des résultats, aidant à resserrer les rangs arabes et à développer l’action arabe commune ».

« L’Algérie est résolue à poursuivre son soutien à la Tunisie, à se tenir à ses côtés et à en appuyer les positions, et est attachée au partenariat stratégique entre les deux pays, notamment face aux actuels défis socio-économiques, et aux rapides mutations internationales, partant de la communauté des destins entre les deux pays », a affirmé Abdelmajid Tebboune.

Les deux présidents ont souligné « la convergence des positions entre les deux pays, autour d’un ensemble de dossiers régionaux d’intérêt commun ».

Kaïs Saïed a regagné Tunis , mercredi soir, au terme des travaux de cette rencontre au sommet, qui se sont tenus les 01 et 2 novembre à Alger.