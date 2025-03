Tunisie-Espagne : Renforcement des liens bilatéraux et coopération accrue

Dans le cadre de sa visite de travail à Madrid, à l’invitation de son homologue espagnol, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, a coprésidé, le 27 mars 2025, une séance de travail avec José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération.

Les discussions ont porté sur les relations historiques d’amitié et de coopération entre la Tunisie et l’Espagne ainsi que sur les perspectives de leur renforcement. Les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à diversifier ces relations dans divers domaines stratégiques.

À cette occasion, Mohamed Ali Nafti a transmis les salutations du président Kaïs Saïed au roi Felipe VI, exprimant la volonté de la Tunisie de donner un nouvel élan aux relations tuniso-espagnoles.

Économie et investissements : un partenariat en expansion

Les échanges ont également porté sur la dynamisation des relations économiques. L’Espagne est actuellement le quatrième marché des exportations tunisiennes et le sixième investisseur étranger en Tunisie. Les deux parties ont souligné l’importance d’exploiter les opportunités dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables et les technologies de l’information.

Les ministres ont également insisté sur la nécessité d’augmenter le flux de touristes espagnols en Tunisie, profitant du renforcement de la connectivité aérienne et des investissements espagnols dans le secteur touristique.

Dans le cadre de la coopération au développement, la Tunisie a salué la réouverture du bureau de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. Cette coopération vise notamment à soutenir l’emploi, promouvoir l’autonomisation des femmes et lutter contre les effets du changement climatique en Méditerranée.

Culture et diplomatie : vers un rapprochement

Sur le plan culturel et académique, les deux parties ont convenu de soutenir l’enseignement de l’espagnol en Tunisie et de renforcer les échanges diplomatiques, notamment à travers un accord entre l’Académie diplomatique internationale de Tunis et l’Institut diplomatique espagnol.

Un grand événement culturel sera organisé en Tunisie pour marquer le 30ᵉ anniversaire du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération signé en 1995, premier du genre conclu par la Tunisie avec un pays européen.

Coordination sur les enjeux régionaux et internationaux

Les ministres ont également abordé les défis régionaux et internationaux, notamment le renforcement de la coopération euro-méditerranéenne et la gestion de la migration irrégulière.

L’Espagne a réitéré son engagement en faveur de la stabilité en Afrique et de l’approfondissement des relations entre la Tunisie et l’Union européenne. Par ailleurs, la Tunisie a fermement condamné les attaques contre la population civile à Gaza et salué la position de l’Espagne sur la cause palestinienne.

Enfin, les deux pays ont convenu d’intensifier leur coordination au sein des instances onusiennes et de soutenir mutuellement leurs candidatures aux postes de haut niveau au sein des comités internationaux.

Gnetnews