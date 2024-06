Tunisie et Chine signent un accord de 200 Millions de Yuans en marge de la visite de Kais Saied à Pékin

En marge de la visite officielle du Président de la République, Kais Saied, à Pékin, où il a participé en tant qu’invité d’honneur au Forum sino-arabe, un accord a été signé entre la Tunisie et la Chine concernant un don de 200 millions de Yuans, équivalant à 100 millions de dinars.

L’ambassadeur de Tunisie en Chine, Adel Larbi, a annoncé cette nouvelle sur les ondes d’Express FM. Il a précisé que ce don s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération économique et technique. Cet accord prévoit l’allocation de 100 millions de dinars pour la réalisation de projets en Tunisie, tels que l’Académie diplomatique tunisienne et le Centre culturel et sportif de la jeunesse à Ben Arous.

L’ambassadeur a également indiqué que la visite de Kais Saied en Chine a permis la conclusion de plusieurs autres accords de coopération, incluant la création de groupes de travail pour encourager les investissements chinois en Tunisie. Parmi les projets cités figurent le financement de la cité médicale de Kairouan, la rénovation du stade d’El Menzah, ainsi que des initiatives dans les secteurs des transports en commun et de l’infrastructure.

