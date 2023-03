Tunisie : Ã‰tat d’avancement des travaux de la 1Ã¨re et 3Ã¨me tranches du nouveau pont de Bizerte

Tunisie : État d’avancement des travaux de la 1ère et 3ème tranches du nouveau pont de Bizerte

Les travaux de délimitation du périmètre du projet du pont de Bizerte, dans sa première et troisième tranches, reliant l’autoroute A4 et le Lac de Bizerte, ont été achevés. L’on est actuellement aux travaux de consolidation du sol, et du démarrage de réalisation des ouvrages d’art.

En marge de sa visite hier au gouvernorat de Bizerte, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzri, s’est rendue en visite au chantier abritant les deux tranches en question, ainsi qu’au projet d’aménagement des cités limitrophes au pont, dans sa deuxième tranche, estimé à plus de 4 millions de dinars, rapporte en substance son département, dans un communiqué.

La réalisation de la première et troisième tranche est confiée à une entreprise BTP tunisienne, moyennant un coût de 151 millions de dinars, et un délai contractuel limité à 27 mois.

Le pont principal est lui de de 2.1 km de long, sa réalisation devra être confiée à une entreprise BTP internationale.

Le coût total de ce projet est estimé à 750 millions de dinars, financé par l’Etat tunisien, la banque européenne de l’investissement (BEI) et la banque africaine de développement (BAD).

Le président de la république, Kaïs Saïed, avait posé en juillet dernier, la première pierre marquant le coup d’envoi du projet du nouveau pont de Bizerte.

