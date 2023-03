Tunisie : Etat d’avancement de la liaison reliant Tataouine à l’autoroute A1

Les travaux de la première tranche du projet du tronçon reliant Tataouine à l’autoroute A1 en sont à un stade d’avancement de 86 %, moyennant une enveloppe globale de 47 millions de dinars.

Ce lot, dont les travaux se poursuivent, porte sur le dédoublement de la route nationale n’o 19 de 13.5 km de long, la réalisation d’une rocade de la nouvelle Tataouine de 3.7 km d long, outre l’aménagement de 05 sens giratoires et 32 édifices hydriques.

Les travaux de la seconde phase, une bifurcation de la route régionale n’o 19, en direction de l’autoroute Tunis – Ras Jdir, en est à un état d’avancement de 42 % ; sur 25.3 Km de long, moyennant un coût de 40.2 millions de dinars.

Les travaux portent sur la réalisation de 06 sens giratoires, et 23 édifices hydrauliques, selon le ministère de l’Equipement.

La direction régionale de l’Equipement et de l’Habitat de Médenine poursuit les travaux de la 3ème tranche de ce projet, portant sur la réalisation d’une route 2 fois/ 2 voix, de 12.6 km de long, de ronds-points…Le projet en est à un stade d’avancement de 72 %, contre une enveloppe totale de 31 millions de dinars.

Le projet comporte l’éclairage public, le traçage horizontale et verticale, et les équipements de sécurité.

Ce projet qui traverse les délégations de Tataouine Nord, Ghomrassen, et Bir Lahmar (gouvernorat de Tataouine), et la délégation de Médenine Sud (gouvernorat de Médenine), vise à développer le réseau routier, à travers la création d’une route express (2X2), qui est capable de résorber le trafic croissant, de limiter les points noirs et de fluidifier le trafic.

Ce projet reliant Tatatouine à l’autoroute A1 est financé, conjointement, par le budget de l’Etat et la banque mondiale.

