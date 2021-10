Tunisie : Ettakatol appelle à un dialogue national sérieux, et non à une consultation à travers Internet

Le parti Ettakatol affirme, ce lundi 25 octobre, son inquiétude envers « la poursuite et la complication de la crise politique et économique asphyxiante, dans le pays ».

Dans un communiqué à l’issue de la tenue de son bureau politique, Ettakatol met en garde contre « la gravité de la situation économique et sociale, ce qui menace la stabilité et la sécurité de la société et expose le pays à des visées étrangères ».

Le parti appelle à un dialogue national sérieux, et non une consultation à travers Internet, « en vue de rectifier la transition démocratique, et de revenir à un processus constitutionnel, respectant les institutions et recourant à l’arbitrage du peuple, à travers l’élection libre ».

Le FDTL évoque, en préambule, « l’approfondissement de la crise économique et financière », avec « une absence totale d’un programme de réforme de la part d’un gouvernement qui ne s’adresse pas au peuple, et est incapable de faire face aux défis posés, et à présenter une loi des finances dans les délais constitutionnels ».

Le parti souligne la poursuite des violations des droits de l’homme, à travers les procès des civils devant les tribunaux militaires et l’accroissement des atteintes contre les journalistes, ainsi que la montée du discours populiste qui considère les adversaires politiques comme des traitres, et en éclabousse la réputation.

