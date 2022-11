Tunisie : Ettakatol dit Å“uvrer Ã  construire une alternative sociale-dÃ©mocrate au populisme

Tunisie : Ettakatol dit œuvrer à construire une alternative sociale-démocrate au populisme

Le forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL) dit « œuvrer à construire une alternative sociale-démocrate, rompant avec la politique politicienne, le populisme et la superficialité, et présentant des solutions à même de changer la vie des citoyens. »

Dans un communiqué rendu public, ce lundi 07 novembre, au lendemain de la tenue de son Conseil national, Ettakatol appelle « le gouvernement de Kaïs Saïed à publier la teneur de son accord avec le fonds monétaire international (FMI) dans tous ses détails, et dénonce le silence ayant entouré cet accord, confirmant les craintes du parti de faire assumer aux couches fragiles le fardeau, de ce qui est appelé, les réformes économiques, ainsi que l’absence d’une vision à même de réaliser la croissance, sans se cantonner à l’austérité ».

Le parti s’élève contre « la manière dont le gouvernement de Kaïs Saïed a traité les difficultés financières de la pharmacie centrale, ce qui menace notre sécurité sanitaire générale, et a été à l’origine d’une perte de dizaines de postes d’emploi dans le secteur des médicaments, ainsi que le fait d’ignorer les revendications des enseignants, ce qui prive des milliers d’élèves de leur droit à l’enseignement ».

Il pointe « l’absence de toute politique publique d’assurer les produits subventionnés et les hydrocarbures pour l’ensemble des citoyens, en rendant services aux lobbies de l’importation sous la couverture de la rationalisation de celle-ci ».

Ettakatol déplore les retombées du « discours populiste et des mesures improvisées sur le dispositif de production alimentaire, en appauvrissant les producteurs, outre le dépôt de bilan de nombreuses entreprises économiques ».

Le parti réitère son intention « de boycotter les élections mascarade », qui auront lieu, selon une loi électorale consacrant le clientélisme, et excluant les titulaires d’une double-nationalité.

La formation politique félicite l’ancien chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, après avoir été innocenté des charges ayant pesé sur lui.

