Tunisie : Fabrizio Saggio arrive au terme de sa mission et fait ses adieux Ã  KaÃ¯s SaÃ¯ed

Tunisie : Fabrizio Saggio arrive au terme de sa mission et fait ses adieux à Kaïs Saïed

Le président de la république a reçu en fin de semaine, à Carthage, l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, à l’occasion de la fin de ses missions dans notre pays.

Le chef de l’Etat a loué le rôle du diplomate italien en matière de contribution à la consolidation des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays, affirmant que « la Tunisie est, résolument, déterminée à poursuivre le développement de ses relations solides et privilégiées, avec l’Italie, et la consolidation de la tradition de coordination et de concertation avec elle dans de nombreux domaines d’intérêt commun », rapporte la présidence dans un communiqué.

Fabrizio Saggio a exprimé, pour sa part, « ses remerciements et sa profonde gratitude pour l’intérêt et la sollicitude dont il a fait l’objet tout au long de son séjour dans notre pays ».

« L’Italie est attachée à poursuivre son soutien à la Tunisie, à se tenir à ses côtés, et à consolider les opportunités de partenariat avec elle sur les plans bilatéral et européen ».