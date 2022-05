Tunisie : Face au tollÃ© des agriculteurs et des Ã©leveurs, le ministÃ¨re du commerce promet des mesures de rÃ©gulation

Tunisie : Face au tollé des agriculteurs et des éleveurs, le ministère du commerce promet des mesures de régulation

Le ministère du Commerce et du développement des exportations affirme être en train de plancher sur l’examen des propositions qui lui sont parvenues de la part de la profession, suite à la hausse des prix des aliments pour bétail et de la vague de protestation qu’elle a suscitée dans les milieux agricole et de l’élevage.

Le ministère annonce ce lundi 09 Mai, que des séances de coordination intensives se tiennent à compter d’aujourd’hui, englobant toutes les filières de production agricole animalière, comme les volailles, les viandes rouges, le lait, avec la contribution des organismes publics et professionnels et les organisations impliquées dans ces secteurs.

Ces réunions visent à étudier l’évolution des coûts dans ces secteurs, et ses répercussions sur les prix et la rentabilité. Des mesures de régulation seront prises a posteriori, de manière à préserver la pérennité de ces filières, et à tenir compte du pouvoir d’achat. « Ces mesures porteraient sur la révision des prix, la hausse du quota des aliments pour bétail subventionnés destinés aux éleveurs, et toutes les dispositions qui sont de nature à réduire le coût de la production, et à garantir une rentabilité conséquente pour les producteurs et distributeurs ».

Le même département fait état, par ailleurs, de la hausse du quota de l’orge consacré aux éleveurs, à compter de cette semaine, en guise de première mesure urgente.

Il appelle l’ensemble des intervenants « à s’inscrire avec responsabilité, dans ces réunions, avec des propositions concrètes, tenant compte des spécificités de la conjoncture, loin de toutes les formes de surenchères ».

Le renchérissement des prix des aliments pour bétail à raison de 300 dinars la tonne a suscité un tollé au rang des éleveurs, qui ont menacé de vendre leur cheptel et de renoncer à leur activité.

A noter que les cours mondiaux des matières premières et des produits céréaliers ont enregistré une forte flambée alimentée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ayant fortement impacté la Tunisie.

Gnetnews