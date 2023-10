Tunisie : Fadhel Abdelkefi annonce sa démission d’Afek Tounes et de sa présidence

Fadhel Abdelkefi a annoncé, ce jeudi 19 Octobre, sa démission du parti Afek Tounes, ainsi que de sa présidence.

Le dirigeant démissionnaire estime, dans sa lettre de démission parue sur Facebook, que « les exigences de cette étape, et ses évolutions dépassent, aujourd’hui, l’action politique dans son espace partisan habituel, et nous appellent, personnes et organisations, à méditer sur les dangers guettant le pays, en faisant bloc autour de la Tunisie, quelle qu’en soit notre position, en œuvrant à la sauver, et à réaliser les aspirations de ses enfants ».

Abdelkefi évoque « des temps difficiles exceptionnels dans le pays, en interne, sur les plans social, politique et économique, et à l’échelle régionale, dans une conjoncture mondiale effrénée et extrêmement compliquée, avec ses différents aspects géopolitiques », chose l’ayant incité à réfléchir, profondément, à « l’efficience de nos actions partisanes, dans leur forme traditionnelle, et leur impact dans l’espace public ».

Il promet d’œuvrer pour un avenir meilleur pour la Tunisie.

Gnetnews