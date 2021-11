Tunisie : Fadhel Abdelkefi impute la disette financière à l’arrêt de trois moteurs de croissance

Le président d’Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi, a déclaré ce jeudi 25 novembre, dans un message adressé à Kaïs Saïed, « nous sommes des citoyens et non des sujets ».

« N’est pas déçu celui qui demande conseil à autrui, chaque personne a une partie de la vérité et il est nécessaire de se concerter avec les organisations et les partis », a-t-il considéré dans un entretien accordé à Shems.

« Le président de la république évoque dans ses discours la corruption et les traitres, et ceux qui n’aiment le pays mais il ne les a pas révélés,a-t-il dit, l’appelant à dévoiler ces parties.

Abdelkefi estime que « la situation du pays va s’améliorer dans le cas où la politique de l’UGTT est mise en application ».

Il a indiqué que « la centrale syndicale avait cédé un hôtel lui appartenant à la banlieue Nord, sous forme de concession au secteur privé, a baissé les salaires, a fait entrer les privés dans sa compagnie d’assurance, et a loué son siège aux privés ».

« Si on appliquait les mêmes mesures que celles mises en œuvre par l’UGTT, la situation de la Tunisie s’améliorerait ».

Et de poursuivre : « L’Etat devra se désengager des entreprises qui lui sont sans intérêt et s’intéresser à d’autres secteurs comme la santé, l’enseignement, les routes, l’électricité, le gaz et l’eau ».

Il a dit son étonnement que l’Etat détienne de nombreuses banques, et s’occupe de la distribution du pétrole et des cigarettes, appelant « à libérer les énergies dans l’agriculture ».

Fadhel Abdekefi a imputé la disette financière du trésor public, à « l’arrêt de trois moteurs économiques, soit l’investissement de l’Etat, du secteur privé, et l’investissement étranger ».

Il a par ailleurs considéré que l’ancien chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, est une compétence nationale, « dommage qu’il n’ait pas terminé sa mission ».

« Fakhfakh est un homme politique et son gouvernement avait une stratégie, a-t-il indiqué, concédant qu’ »il s’est politiquement trompé ».

Gnetnews