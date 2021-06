Tunisie : Faouzi Mehdi Ã©numÃ¨re les cas pathologiques, dÃ©sormais, prioritaires en termes de vaccination

Tunisie : Faouzi Mehdi énumère les cas pathologiques, désormais, prioritaires en termes de vaccination

Le ministre de la Santé a annoncé ce mardi que la Tunisie a reçu jusque-là 2 311 422 doses de vaccins contre le Coronavirus, dont 500 doses du vaccin chinois, Sinovac à travers un achat direct, dont la livraison a eu lieu hier, lundi.

Il a ajouté, lors d’une conférence de presse, que plus de 67 mille doses de vaccin Pfizer – Biontech et 25 mille doses du vaccin Spoutnik arriveront d’ici vendredi. La Tunisie qui a commandé 12 millions de vaccins au total par différents modes (achat direct, Covax, initiative africaine et don) recevra d’ici le 23 juillet, 636 mille doses de vaccin anti-covid.

A ce stade, quelque 1573 personnes ont été vaccinées dont 500 ont reçu la deuxième dose. 80 % des personnes âgées de plus de 60 ans inscrites ont été vaccinées, et 46 % de cette catégorie l’ont été au total.

Faouzi Mehdi a énuméré les nouvelles catégories prioritaires en matière de vaccination, notamment des cas pathologiques devant être vaccinés rapidement, à savoir les patients avant la chimiothérapie, les patients greffés, les candidats à une greffe, la cirrhose hépatique, l’hémodialysé, la Trisomie 21, les troubles psychotiques, les troubles du spectre de l’autisme, les femmes enceintes après la 16ème semaine, l’obésité morbide, le diabète de type 1 insulino-dépendant, etc.

Il a fait état de l’ouverture de 18 nouveaux centres de vaccination à travers différentes régions du pays, qui s’ajouteront aux 71 centres existants.

Le ministre de la Santé a, par ailleurs, annoncé le démarrage à partir de ce mardi de l’open Data, via la plateforme Evax. Ce dispositif mis au point par le ministère des Technologies de Communication en collaboration avec le Centre national de l’Informatique (CNI) permettra l’accès à toutes les données inhérentes à la campagne nationale de vaccination, a-t-il déclaré.

Faouzi Mehdi qui a confirmé ce mardi que la Tunisie était entrée dans une nouvelle vague, et a évoqué la dégradation rapide de l’état de santé des malades, avec un passage d’un état bénin à un état grave plus rapide qu’avant.

Gnetnews