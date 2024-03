Tunisie : Farrouk Bouaskar prendra part à la mission d’observation de la présidentielle russe

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouaskar, prendra part aux missions internationales d’observation de l’élection présidentielle russe, prévue le 17 Mars 2024.

Cette visite à Moscou a été au centre d’une rencontre qui a eu lieu ce mardi 12 Mars 2024 au siège de l’instance électorale entre le président de l’ISIE et ses collaborateurs, et l’ambassadeur de la fédération de Russie à Tunis, Alexandre Zolotov.

La visite de Bouaskar à Mouscou intervient à l’invitation du président de la commission électorale centrale russe. Il prendra part à une conférence organisée par ladite commission autour de « la souveraineté électorale et et les standards internationaux ». Outre la signature d’un mémorandum d’entente entre l’ISIE et la commission centrale électorale, selon un communiqué de l’instance électorale.

