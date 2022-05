Tunisie : Festival de solidaritÃ© demain samedi au palais des congrÃ¨s de Tunis

Tunisie : Festival de solidarité demain samedi au palais des congrès de Tunis

L’espace Mohamed Ali El Hammi organise demain samedi 7 mai 2022, en collaboration avec ses partenaires, le Festival de la solidarité, dans sa première édition, au Palais des congrès de Tunis autour du thème : « De la nécessité de la solidarité pour construire ensemble un contrat social citoyen en Tunisie « .

Le programme du Festival s’articule autour de trois activités :

· Une foire où seront exposés des produits agro-alimentaires et d’artisanat ainsi que des composantes de l’espace associatif œuvrant dans le développement durable et de l’Economie Sociale et Solidaire : stands, expositions…

· Des activités culturelles : chant, musique, poésie …

· Une série de conférences sur le thème principal du Festival.

Parmi les thèmes qui seront débattus lors de la conférence, la refondation de l’Etat et de ses institutions (Etat stratège), la révision du code électorale, ainsi que les lois sur les partis, les associations ; une protection sociale universelle des 5 millions de Tunisiens qui sont dans la vulnérabilité ; la promotion de l’économie sociale et solidaire ; la transition environnementale, agricole et climatique, etc. (…).

L’espace Mohamed Ali Hammi, au nom du fondateur du mouvement syndical tunisien en 1924, est un espace qui regroupe la Confédération Générale Tunisienne du Travail (CGTT) et ses partenaires : La Fondation Med Ali, le Mouvement social citoyen (MOSC).

D’après Communiqué