Tunisie/ Filière des œufs : Le ministère du Commerce annonce de nouvelles mesures face aux pressions de la dernière période

Le ministère du Commerce affirme ce mardi 28 décembre sa détermination à coordonner avec les différents intervenants, pour assurer la régularité de l’approvisionnement en œufs en vrac, et parvenir à un point d’équilibre entre l’offre et la demande.

Suite aux pressions constatées en matière d’approvisionnement et des prix des œufs destinés à la consommation, au cours des derniers jours, ayant coïncidé avec un pic de consommation et une hausse rapide de la demande professionnelle et familiale avec l’approche des fêtes de fin d’année, le ministère du Commerce et du développement des exportations précise, dans un communiqué, que « la production nationale couvre, à ce stade, les besoins, et garantit l’approvisionnement normal du marché. »

Le ministère relève « un approvisionnement normal du marché durant la première moitié du mois de décembre 2021, et l’application d’un prix unique par les différents intervenants », reconnaissant, néanmoins, que des infractions et des pratiques spéculatives aient impacté la marche normale du marché.

Le même département dit « avoir fixé une capacité maximale d’œufs emballés ne dépassant pas les 15 % de l’ensemble de la production, moyennant des marges bénéficiaires à la distribution de 10 millime l’unité, au titre de la vente de gros et de détail à compter du 21 décembre 2021 ».

Le ministère dit être ouvert à la résolution des problèmes de cette filière à travers la mise en place des mesures rectificatives nécessaires, s’agissant de l’étude des coûts de production, ce qui garantit « la pérennité de la filière de production et de distribution, et leur rentabilité économique, tout en tenant compte du pouvoir d’achat ».

La même source dit avoir entamé, en coordination avec les structures concernées, la constitution d’un stock régulateur pour le mois de Ramadan 2022.

Une coordination quotidienne sera assurée avec les producteurs et distributeurs pour diriger des quantités d’œufs aux régions, connaissant un manque, tout en renforçant le contrôle dans différents gouvernorats, pour contrer la hausse des prix, et les pratiques spéculatives ; 6,1 millions d’œufs ont été ainsi saisis pendant le mois courant.

Le ministère appelle, en somme, toutes les parties à tâcher à approvisionner le marché, et à respecter les prix fixés, évoquant le démarrage, depuis hier lundi 27 décembre des réunions de concertation pour traiter les problèmes de cette filière.

Gnetnews