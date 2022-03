Tunisie : Fin ce jeudi 17 Mars de la période d’el-Hsoum

Ce jeudi 17 Mars, marque la fin de la période d’el-Hsoum, connue pour ses vents violents, selon le calendrier agraire.

Cette période a débuté le 10 Mars dernier, et aura duré sept jours.

Les conditions météorologiques sont marquées par des pluies éparses au Nord, pouvant revêtir un caractère orageux dans les délégations du Nord-Ouest l’après-midi…le centre et le sud verront des nuages passagers, sans plus, annonce le premier bulletin Météo de ce jeudi.

La violence du vent reste la principale caractéristique de cette journée, sa vitesse atteindrait 70 km/ heure près des Côtes et au Sud, où ils seront accompagnés de tempête de sable.

Les bulletins d’alerte seront en vigueur pour la navigation et la pêche, et la mer est extrêmement agitée.

Les températures sont sans changement, avec des maximales comprises entre 16 et 21° au Nord et sur les hauteurs, et entre 21 et 26° dans le reste des régions ; elles atteindraient les 29° au Sud.

Gnetnews