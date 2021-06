Tunisie : Floralies, du 24 Juin au 04 Juillet au Belvédère, ça vaut le détour !

C’est un vent de nature qui soufflera sur Tunis ces prochains jours. Du 24 juin au 4 juillet, les Floralies reviennent dans leurs 24ème édition en plein cœur du Parc du Belvédère.

Cette foire dédiée aux plantes est désormais devenue incontournable. Organisée par l’Association des Amis du Belvédère, en partenariat avec la municipalité de Tunis, elle permettra aux amoureux du jardinage de venir découvrir différentes variétés présentés par les professionnels du monde horticole et arboricole venus de plusieurs régions du pays.

La foire a pris ses quartiers, très tôt ce jeudi matin à l’entrée du fameux parc du Belvédère, poumon vert de la capitale, du côté de la Place Pasteur. D’après Emna Charfi, coordinatrice des Floralies et membre de l’Association des Amis du Belvédère, les mesures sanitaires seront respectées puisque l’évènement se déroulera en plein air. « La distanciation et le port du masque seront de rigueur », indique-t-elle.

« La vingtaine de pépiniéristes présents viennent, pour la plupart, du Nord du pays. Sejnane, Tabarka, Ouechtata, Nefza, Testour, Bizerte et du Cap Bon, Nabeul, Grombalia, Bou Argoub, Maamoura, du centre et du sud Moknine, Sfax, et bien sûr, du grand Tunis », ajoute Mme Charfi.

Ainsi, vous pourrez découvrir des plantes, fleurs, arbres fruitiers et décoratifs, cactées, plantes médicinales, plantes aromatiques, plantes exotiques ainsi que des productions artisanales de miel et d’eaux florales naturelles. « Il s’agit d’une vente direct entre le producteur et le consommateur, ainsi les prix ne seront pas très élevés », précise la coordinatrice des Floralies.

Les principaux objectifs de cet événement sont de faire connaitre les plantes horticoles, aromatiques et médicinales, d’initier le grand public au jardinage et à l’aménagement des jardins, de mettre en relation les amateurs de jardinage et les producteurs et enfin d’animer le parc du belvédère et sensibiliser les citoyens à sa protection et à sa sauvegarde.

Les visiteurs pourront également prendre part à des ateliers. A cet égard, des ateliers artistiques et de sensibilisation à l’environnement auront lieu comme par exemple, l’initiation au compostage des déchets organiques, la multiplication des végétaux, au semis, au jardinage, au paysagisme, et vous pourrez également vous initier à la « Recup », à l’art, la musique et bien d’autres surprises.

Hormis les fleurs, des artisans céramistes viendront proposer à la vente leurs créations. C’est le cas de Habib. Venu de la ville de Moknine, il est venu faire découvrir des pots de fleurs en céramique peintes à la main. « Cela fait plusieurs années que je viens et j’en suis très content. C’est toujours agréable de voir le Parc du Belvédère s’animer. De plus, nos prix sont bien inférieurs à ceux pratiqués en boutique ». En effet, en nous montrant un magnifique pot en céramique décorés manuellement, il nous indique qu’il est vendu à 7DT alors qu’en magasins, il se vendent aux alentours de 15DT.

La nouveauté cette année réside également dans le fait que les organisateurs ont décidé de faire participer des femmes pépiniéristes. « Il y a de plus en plus de femmes dans ce domaine et nous voulons les mettre en valeur », nous dit Emna Charfi.

Saoussen Smaali est l’une d’entre-elles. Fraîchement diplômée en master de biotechnologie végétale, ce petit bout de femme n’a pas hésité à monter sa propre pépinière dans le ville de Ezzahra, dans la banlieue Sud de Tunis. D’après elle, ce n’est pas un métier dédié aux hommes.

« Pour moi les Floralies sont une réelle opportunité de faire connaître mon entreprise, car c’est un événement qui rencontre beaucoup de succès et qui peut m’apporter une bonne expérience », nous confie-t-elle.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus, les images du premier jour d’ouverture des Floralies.

Wissal Ayadi