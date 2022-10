Tunisie / FMI : Azour annonce l’avancÃ©e des nÃ©gociations autour d’un nouvel accord financier

Tunisie / FMI : Azour annonce l’avancée des négociations autour d’un nouvel accord financier

Le Directeur du département du Moyen-Orient et de l’Asie centrale du fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, a affirmé que le FMI œuvre, avec efficience, avec le gouvernement tunisien, pour relancer la croissance et surmonter les difficultés économiques auxquelles le pays est confronté.

Lors d’une conférence autour « des perspectives économiques au Moyen-Orient et en Asie centrale », tenue jeudi à Washington, et relayée par la TAP, Azour a affirmé que « le FMI appuie les avancées réalisées par la Tunisie ».

Au sujet de la confiance de l’institution financière dans le gouvernement tunisien en matière de mise en œuvre des réformes, il a fait état de « l’avancée des négociations autour d’un nouvel accord financier avec la Tunisie », signalant que toutes les évolutions seront révélées le moment venu, sans donner plus de détails.

Lors de cette conférence tenue, en marge des réunions de l’automne du FMI et de la banque mondiale du 10 au 16 Octobre 2022 à Washington, il a indiqué que « le FMI a mené une série de négociations pendant deux ans avec la Tunisie, le gouvernement a mis en place un programme intégral pour régler les problèmes du budget et améliorer la situation économique dans le pays ».

Il a ajouté que la Tunisie, à l’instar d’autres pays de la région, a été aux prises avec de nombreux chocs, du fait de la pandémie du Coronavirus, l’impact sur le secteur du tourisme, et la guerre russe en Ukraine, ce qui a donné lieu à la hausse de l’inflation et à l’augmentation des prix des matières premières et des hydrocarbures.

La conjoncture actuelle n’aide pas à garantir la stabilité financière et la prospérité en Tunisie, ce qui requiert la mise en œuvre des réformes, a-t-il souligné.

S’agissant de la décision annoncée le le 4 octobre par la banque centrale d’augmenter son taux directeur, il a rétorqué que l’atténuation des risques de l’inflation et de la hausse des prix este une priorité extrême en Tunisie

Les missions de la banque centrale requièrent que toutes les dispositions soient prises au niveau du taux d’intérêt, et de la mise à disposition de la liquidité, afin de maîtriser l’inflation et de préserver la stabilité.

Gnetnews