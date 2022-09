Tunisie/ Fournitures scolaires : Le ministÃ¨re appelle Ã  consommer Tunisien !

Tunisie/ Fournitures scolaires : Le ministère appelle à consommer Tunisien !

Le ministère du Commerce et du développement des Exportations annonce que ses services centraux et régionaux, œuvrent à coordonner avec les professionnels du secteur de distribution du matériel bureautique et de fournitures scolaires, pour décréter des baisses exceptionnelles des prix pendant cette période.

Le ministère appelle les acteurs économiques concernés à adhérer, de leur propre chef, à cette démarche, en tenant compte du pouvoir d’achat, a fortiori que les occasions de consommation se succèdent.

Le ministère assure que tous les produits sont disponibles moyennant des prix variables, selon les types, la qualité et les espaces d’offres, et encourage à consommer tunisien, assurant que le marché sera approvisionné par les quantités nécessaires en termes de cahier scolaire numéroté et subventionné.

Le même département appelle à rationaliser les achats, selon les besoins effectifs et le pouvoir d’achat, à les répartir sur toute l’année, en évitant toutes les formes de frénésie et les achats des espaces suspects de produits d’origine inconnue, et à dénoncer les pratiques spéculatives et la hausse illicite des prix à travers le numéro vert : 80 100 191.

Le ministère du Commerce dit s’évertuer à lutter contre les dépassements au niveau des circuits de distribution des fournitures scolaires, et à interagir avec les plaintes du consommateur, et les préoccupations des professionnels dans ce domaine, pour assurer la régularité de l’approvisionnement, et consacrer la transparence et l’intégrité des transactions commerciales.

Gnetnews