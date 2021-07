Tunisie/ France : Arrivée de trois conteneurs de plus de 50 tonnes d’oxygène au port de Radès (Reportage)

Les dons étrangers afin d’aider la Tunisie a combattre l’épidémie de Covid-19 continuent d’affluer.

Le Bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Seine de la Marine nationale, qui avait appareillé du port de Toulon le mardi 20 juillet, est arrivé à Tunis, au Port de Radès, ce jeudi 22 juillet avec, à son bord, trois conteneurs contenant plus de 50 tonnes d’oxygène liquide.

Ce nouvel arrivage complète la livraison en urgence d’un premier stock d’oxygène liquide assurée par un A400M de l’armée de l’Air et de l’Espace, qui est arrivé le samedi 17 juillet.

Une véritable manne pour la Tunisie, en manque cruel d’oxygène dans les hôpitaux où le nombre de patients ne cesse d’affluer chaque jour.

Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat français chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie, a fait le déplacement à Tunis lors de la réception de ces conteneurs. Étaient présents côté tunisien, Othman Jerandi et Nadia Akacha, respectivement ministre des Affaire étrangères, et ministre, directrice du cabinet présidentiel.

« L’épidémie est très active, le virus flambe et c’est pourquoi le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité une action de solidarité massive qui se traduit à la fois par l’apport d’oxygène et également par l’acheminement de plus d’un million de doses de vaccins», a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Lemoyne a réitéré le soutien important de la France avec la Tunisie dans sa lutte contre la pandémie en insistant sur le fait que ce combat doit se faire de manière globale et qu’un pays ne peut pas s’en sortir seul.

A cet égard, le secrétaire d’Etat français a rappelé que la France avait déjà envoyé dès le mois de juin, trois concentrateurs d’oxygène qui permettent de produire de l’oxygène de manière autonome.

Pourtant selon des sources à l’hôpital de Sfax, ces concentrateurs d’oxygène sont sous-utilisés, faute de consommables qui doivent être fournis par le ministère de la Santé tunisien.

Parallèlement, une donation de 500 000 doses de vaccins et de matériel sanitaire sera livrée ce jeudi 22 juillet. Le fret sera pris en charge sur la Base aérienne 107 de Villacoublay par un avion de transport de l’armée de l’air tunisienne.

Enfin, Jean-Baptiste Lemoyne a annoncé le début d’une campagne de vaccination, ce vendredi, réservée aux Français établis en Tunisie. Ainsi, un premier lot de 14.000 doses de vaccins Janssen sont arrivés en Tunisie ces derniers jours. Cette campagne aura lieu à l’Institut Français de Tunisie, à Tunis.

« Cette session de vaccination s’effectue de manière complémentaire avec le parcours vaccinal engagé par la Tunisie », a-t-il ajouté.

Wissal Ayadi