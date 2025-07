US Monastir : Les dirigeants ferment la porte au départ d’Aymen Harzi

Ali Bhouri, porte-parole de l’Union Sportive Monastirienne, a déclaré au micro de MFM, que l’USMo a rejeté deux offres du Club Africain pour recruter l’ailier Aymen Harzi.

« L’USMo a retenu la leçon. La saison passée on a cédé Chiheb Jebali à l’Espérance sportive de Tunis et ce joueur a contribué au sacre de son club en Championnat. Notre club va participer à la Ligue des champions et nous avons besoin de tous nos joueurs (…) Il faut étoffer notre effectif davantage au lieu de renforcer nos adversaires »