Tunisie/ France : Augmentation en vue des liaisons aériennes à bord d’Air France et de Transavia

La relance de l’activité touristique et le développement du nombre de vols entre la France et à la Tunisie, à bord des compagnies aériennes, Air France et Transavia France ont été au centre, hier mardi 22 février, d’une réunion entre le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, et une délégation du groupe Air France et Transavia.

Ont pris part à cette rencontre, le directeur général de l’Afrique du Nord et du Sahel et le directeur régional de l’Afrique du Nord et représentant d’Air France en Tunisie, ainsi que le Directeur Général de la compagnie « Kars International », et le représentant de Transavia à Tunis.

Les responsables des deux côtés ont convenu de l’importance de développer les liaisons aériennes, via le groupe Air France entre les deux pays, conformément au niveau des relations privilégiés les liant.

Cette disposition intervient suite à la hausse de la demande pour la destination tunisienne ; elle vise, aussi, à développer le nombre de vols vers les aéroports des régions intérieures, en vue d’y relancer l’activité touristique, indique un communiqué du ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Gnetnews