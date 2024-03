Tunisie – France : « notre relation singulière dépasse tous les aléas » (Gabriel Attal)

Le Premier ministre français, Gabriel Attal, a fait état, hier, « d’une relation spéciale entre la France et la Tunisie ». Il a affirmé avoir « une feuille de route ambitieuse, voire très ambitieuses pour les relations franco-tunisiennes ».

Dans une déclaration conjointe avec son homologue tunisien, Ahmed Hachani, le premier qu’il reçoit depuis sa nomination à Matignon, Attal a souhaité « poursuivre le dialogue franc et constructif entre les deux pays », affirmant que « le président de la république a une grande ambition pour la relation avec la Tunisie ».

« Il nous appartient d’être à la hauteur de l’ampleur de cette coopération pour continuer à la porter à un niveau plus élevé encore et être au rendez-vous des défis et des crises majeures de notre temps, qu’ils soient géopolitiques, économiques, climatiques, migratoires, culturels, ou encore relatifs à l’éducation et à la promotion de la langue française », a-t-il souligné, au terme d’un séance de travail avec le chef du gouvernement tunisien et la délégation l’accompagnant autour des moyens de consolidation du partenariat stratégique entre les deux pays dans différents domaines.

« Tous ceux qui prospéraient sur les crises et les malentendus prétendaient que ce dialogue et cette influence réciproque perdait du terrain, nous sommes là pour montrer que notre relation singulière dépasse tous les aléas. elle dépasse même les hommes, elle dépasse le temps court, elle s’inscrit dans la durée », a affirmé le Premier ministre français.

Il a dit le souhait de son pays de la poursuite du dialogue politique dans un esprit de partenariat d’égal et d’égal. « La Tunisie peut compter sur l’écoute et la disponibilité de la France, comme on peut compter sur la vôtre », a-t-il souligné.

Il a ajouté compter, aussi, sur « la richesse exceptionnelle des liens humains qui vont vivre l’ensemble des domaines de coopération franco- tunisienne », s’engageant à renforcer le partenariat économique.

« Plus de 1500 entreprises françaises sont implantées en Tunisie, (…) nous allons travailleur ensemble pour renforcer cette dynamique », a-t-il indiqué, préconisant « d’avancer ensemble sur les sujets de la souveraineté alimentaire », à l’heure où l’agriculture française traverse une crise profonde.

Gabriel Attal a dit son intention « de remobiliser le dispositif français de garantie export, cap export France, pour faciliter l’exportation de céréales françaises vers la Tunisie ».

Le Locataire de Matignon a affirmé que « pour l’union européenne la Tunisie est un partenaire stratégique. Ce sont les messages que nous passons chaque jour auprès de nos partenaires européens. Le mémorandum d’entente destiné à renforcer en particulier la coopération en matière économique et migratoire entre l’Europe et la Tunisie, doit être mis en oeuvre dans un esprit de partenariat d’égal à égal », a-t-il martelé.

Gabriel Attal s’est arrêté à la Francophonie que « la Tunisie fait rayonner chaque jour de façon absolument remarquable », saluant la réussite du Somme de Djerba, « la France va reprendre le flambeau en organisant, cette année, le sommet, à Villers-Cotterêts à Paris ».

Attat a évoqué, en préambule, les liens affectifs de Hacheni et lui-même avec la France et la Tunisie. « Deux pays qui renvoient pour nous deux des liens affectifs particuliers, il y a nos familles, vous votre mère et moi mon père ».

