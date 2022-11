Tunisie-France : Un Néo-Zélandais au sifflet

La FIFA a révélé l’arbitre de la rencontre entre les Tunisiens et les champions du monde en titre et il s’agit de Matthew Conger. Cet arbitre néo-zélandais est âgé de 44 ans et il n’a arbitré qu’une rencontre de Coupe du monde. C’était en 2018 lors de la phase de groupes avec un Nigéria-Islande, match remporté par les Nigérians sur le score de 2 buts à 0. Pour cette deuxième rencontre de Coupe du monde dans sa carrière, il aura l’honneur d’arbitrer les champions du monde en titre.