Tunisie: Gel des avoirs et des fonds de 43 personnes liÃ©es au terrorisme (CNLCT)

Tunisie: Gel des avoirs et des fonds de 43 personnes liées au terrorisme (CNLCT)

La Commission nationale de lutte contre le terrorisme (CNLCT) a décidé du prolongement, de six mois, du gel des avoirs et des fonds de 43 personnes physiques liées au terrorisme. La liste de ces personnes est publiée sur le site officiel de la Commission avec les chefs d’inculpation qui leurs sont reprochés et la date à laquelle ils ont commis ou participé à des opérations terroristes.

Cette liste comprend 42 tunisiens et un seul étranger de nationalité italienne, précise la commission.

Cette action intervient en application de la loi organique n°2019-9 amendant et complétant la loi n°2015-26 relative à la lutte antiterroriste et le blanchiment d’argent.

Selon le président de la Commission, Mounir Ksiksi, 132 personnes physiques et organisations sont, aujourd’hui, soumises à la même sanction.

La CNLCT se penche actuellement sur la révision de la stratégie nationale de la lutte antiterroriste.

Cette nouvelle approche sera présentée en novembre prochain au conseil de la sûreté nationale.

Gnetnews