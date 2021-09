Tunisie : Ghannouchi affirme « être attaché à sa qualité parlementaire, à la tête de l’Assemblée »

Le président du parlement suspendu, Rached Ghannouchi, considère que la suspension par le président Kaïs Saïed, des indemnités et privilèges accordés au président et membres de l’Assemblée comme un pas vers sa dissolution.

Dans un entretien avec al-Jazeera.net, Ghannouchi considère que « le chef de l’Etat emprunte cette voie depuis son annonce d’avoir activé l’article 80 de la Constitution. Il a déclaré qu’il allait respecter les procédures constitutionnelles, et puis il les a transgressées. Il a annoncé que la suspension du parlement allait se poursuivre pendant un mois, mais il l’a, par la suite, suspendu sine die, c’est une mesure anticonstitutionnelle et attente à une institution souveraine, qui a été élue, selon les mêmes conditions de l’élection du président de la république et a la même légalité ».

Ghannouchi a appelé Saïed « à revenir sur cette décision illégale et inconstitutionnelle et sur toutes les dispositions exceptionnelles » ayant constitué, à ses yeux, « un coup d’Etat constitutionnel ». « Ouvrir la porte du dialogue et de l’approche participative en matière de conception d’un nouveau paysage est meilleur dans tous les cas de figure », a-t-il estimé.

Rached a affirmé « être toujours attaché à sa qualité parlementaire, à la tête de l’institution législative tunisienne », signalant « avoir été élu à sa tête par la majorité parlementaire, à l’issue de son élection aux législatives de 2019 ».

Il a ajouté que « cette qualité ne pourrait lui être ôtée que par les députés, eux-mêmes, ou suite à une décision volontaire de sa part en prenant en considération l’intérêt national, autrement ce sera une violation flagrante des dispositions de la constitution, et la fuite de la bataille démocratique ».

Le président d’Ennahdha a, par ailleurs, réagi, à la vague de démissions ayant secoué dernièrement son mouvement.

Gnetnews