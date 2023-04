Tunisie : Ghannouchi auditionnÃ©, l’affaire pourrait dÃ©boucher sur un non-lieu (avocat)

Tunisie : Ghannouchi auditionné, l’affaire pourrait déboucher sur un non-lieu (avocat)

L’avocat Mokhtar Jemaï, membre du comité de défense du président d’Ennahdha, a déclaré ce mardi, que Rached Ghannouchi a été auditionné hier, lundi, à la caserne de la garde nationale d’el-Aouina, aux côtés d’une autre personne, ayant présenté une plainte à son encontre, en remettant le dossier au juge chargé de l’affaire, pour prendre la décision qu’il juge adéquate.

Dans une déclaration à la TAP, l’avocat a indiqué que son client a été transféré hier, de la prison de Mornaguia à la caserne d’el-Aouina, pour comparaitre devant la brigade de lutte contre le terrorisme, et effectuer une confrontation avec la personne ayant allégué, précédemment, disposer d’un enregistrement vidéo, montrant une réunion entre Ghannouchi et des éléments terroristes.

Il a ajouté que Ghannouchi a récusé ce qui lui était imputé, alors que le plaignant a indiqué avoir perdu la vidéo, lorsqu’on lui a demandé de la présenter.

L’avocat a supposé que cette affaire débouche sur un non-lieu, étant donné que la pièce à conviction est inexistante, signalant que la garde à vue de Rached Ghannouchi se poursuit dans une affaire qui n’a rien à voir avec celle-ci.

Le juge d’instruction n’o 33 du tribunal de première instance de Tunis avait émis le 20 avril un mandat de dépôt contre Rached Ghanncouhi et les gardés à vue dans la même affaire, en l’occurrence Youssef Nouri et Ahmed Mechregui, après son arrestation le soir du 17 avril, en chargeant la 5ème brigade centrale de lutte contre les crimes liés aux technologies de l’information et de la communication, de mener l’enquête et de procéder aux réquisitions techniques nécessaires, à l’issue des déclarations faites par le président d’Ennahdha, lors d’une conférence organisée par le Front de Salut national.

Gnetnews