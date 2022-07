Tunisie : Ghannouchi salue la mÃ©moire de BÃ©ji CaÃ¯d Essebsi, trois ans aprÃ¨s son dÃ©cÃ¨s

Tunisie : Ghannouchi salue la mémoire de Béji Caïd Essebsi, trois ans après son décès

Le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, s’est rendu ce lundi après-midi au carré familial Caïd Essebsi, au cimetière de Jellaz, où il a récité la Fatiha à la mémoire du défunt président, Béji Caïd Essebsi, à l’occasion de la 3ème commémoration de sa mort, le 25 juillet 2019.

Ghannouchi a énuméré les qualités de feu Caïd Essebsi, et son rôle en matière de réussite de la révolution tunisienne, en veillant en 2011 sur l’organisation des premières élections libres et intègres dans l’histoire du pays.

Le président de l’Assemblée dissoute a rappelé que « le défunt avait adopté la politique de consensus avec Ennahdha, ce qui fait de la Tunisie l’icône de la démocratie dans le monde arabe, et lui a valu plusieurs prix internationaux ».

« L’absence de consensus représente le péril imminent pour la Tunisie, et le pays a le plus besoin d’une personnalité consensuelle comme feu Béji Caïd Essebsi, en vue de revivifier le sens du patriotisme, de coopération et d’unité nationale », a conclu le président d’Ennahdha dans un communiqué paru sur sa page officielle, Facebook.

Gnetnews