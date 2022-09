Tunisie : Alstom examine la crÃ©ation d’une usine de composants Ã©lectriques et mÃ©caniques des trains

Tunisie : Alstom examine la création d’une usine de composants électriques et mécaniques des trains

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neïla Nouira Gongi, s’est entretenue hier lundi 26 septembre, avec la nouvelle directrice générale du bureau d’Alstom à Tunis, autour des moyens de coopération et de partenariat entre la Tunisie et la multinationale française, spécialisée dans le transport ferroviaire.

Les discussions ont porté sur l’éventuelle mise en place d’une unité industrielle pour les composants électriques et mécaniques des trains, et la promotion des activités de recherche, de développement et de design.

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué la création d’un centre de formation en plomberie, en vue de former une main d’œuvre spécialisée dans ce domaine.

Ont été, également, présentes à cette rencontre la vice-présidente des ressources humaines de la région Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale, la chargée du développement des affaires au bureau de Tunis, la cheffe de cabinet de la ministre, ainsi que le directeur général des industries manufacturières au ministère.

Alstom est une multinationale française, pionnière dans les domaines énergétique et ferroviaire, et œuvre à développer des procédés et des normes écologiques.

Gnetnews