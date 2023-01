Tunisie : Gongi rencontre une délégation de la banque mondiale, engagement de poursuivre le financement des projets énergétiques

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neïla Nouira Gongi, a reçu ce mardi 24 janvier, au siège du ministère, le chef du département du Maghreb et de Malte de la banque mondiale Jesko. S Hentschel, en visite de travail en Tunisie du 23 au 25 janvier, et le directeur du bureau de la BM à Tunis, Alexandre Arrobbio, en présence des représentants de la banque, et de hauts cadres du ministère.

Cette rencontre était une occasion « d’affirmer la poursuite du soutien de la Banque mondiale aux différents secteurs économiques, notamment aux énergies, énergies renouvelables et mines », indique ce soir le ministère de l’Industrie dans un communiqué.

La contribution de la banque mondiale au financement des études liées au projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, Elmed, a été abordée.

Le gouvernement tunisien a obtenu un financement de la banque mondiale d’un montant de 12.5 millions de dollars, pour la réalisation d’une partie des études préliminaires de ce projet, notamment celles inhérents au tracé maritime et terrestre, les études d’impact environnemental, et social, etc.

La BM a, par ailleurs, financé un projet d’interconnexion électrique entre le Nord et le sud du pays (Kondar – Skhira), d’une capacité de 400 kilovot, et d’un coût de 150 millions de dinars.

La ministre a sollicité l’intervention de la banque en matière de financement des projets de production électrique à partir des énergies renouvelables, saluant ses efforts en matière de soutien des projets de développement dans le secteur de l’énergie, du transport de l’électricité et d’accompagnement de la STEG…

Les représentants de la banque ont exprimé leurs dispositions à fournir le soutien et l’accompagnement techniques à la STEG, en vue d’en développer le rendement, de développer le réseau national de transport d’électricité, et d’accompagner les compétences humaines au niveau du ministère et de la STEG, outre la réalisation des projets programmés dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions.

Gnetnews