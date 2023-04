Tunisie : Goumani prend ses distances avec Ennahdha et invoque des divergences avec sa direction

Mohamed Goumani prend ses distances avec du mouvement Ennahdha, et s’affranchit de sa qualité de dirigeant en son sein, dans ce qui semble être comme un premier pas vers la démission.

Goumani indique ce mercredi 05 avril, dans un communiqué à la presse, qu' »il ne passera plus sous silence à partir d’aujourd’hui, ses divergences croissantes avec l’orientation politique de la direction du mouvement Ennahdha, sur l’évaluation de la situation générale dans le pays, et les exigences de la considérer, ainsi que sur le règlement efficace de notre crise nationale complexe et compliquée, et notre situation partisane non satisfaisante ».

Et partant, il affirme qu’il lui serait, désormais, possible de répondre aux sollicitations des médias, en sa qualité de dirigeant du mouvemente Ennahdha.

