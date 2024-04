Tunisie : Grandes interventions de déblaiement dans le Sud à l’issue des intempéries

Suite aux vents de sable et aux pluies qui se sont abattues, en quantités importantes, sur les gouvernorats du Sud, depuis le lundi 08 avril jusqu’à la nuit du 12 avril, ce qui a provoqué des perturbations du trafic routier dans certaines routes numérotées, et des pistes agricoles, les services des directions régionales de l’équipement et de l’Habitat dans les gouvernorats de Tozeur, Gabès, Médenine, Tatatouine et Kébili se sont mobilisés pour préserver la fluidité de la circulation.

Les équipements et engins disponibles ont été utilisés pour éliminer les dunes de sable, ouvrir les routes, et débloquer le trafic.

Des interventions ont été, ainsi, menées pour éliminer le sable qui s’est accumulé sur les bordures des routes numérotées, des suites des avancées du sable, et procéder au nettoyage du réseau d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que des regards d’égouts.

Ces interventions, qui se sont poursuivies le Week-end, ont touché de nombreuses routes nationales, locales, des rocades, des croisements, ainsi que des pistes agricoles à Tozeur, Gabès, Gafsa, Kébili, Tataouine, etc.

Le ministère de l’Equipement a souligné la promptitude de ses services centraux et régionaux, ainsi que la mise à disposition des équipements et moyens humains et matériels nécessaires pour appuyer les différents gouvernorats, si d’importantes pluies sont enregistrées. Comme il a appelé les usagers de la route à faire montre de prudence et à respecter la signalisation routière en préservation de leur sécurité.

Gnetnews