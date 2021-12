Tunisie / GrÃ¨ve de la faim : Ezzeddine Hazgui transfÃ©rÃ© Ã  lâ€™hÃ´pital aprÃ¨s la dÃ©gradation de son Ã©tat de santÃ©

Tunisie / Grève de la faim : Ezzeddine Hazgui transféré à l’hôpital après la dégradation de son état de santé

Le porte-parole des grévistes de la faim du mouvement « Citoyens contre le Coup d’Etat », Ezzeddine Hazgui, a été transféré à l’hôpital, après la dégradation de son état de santé.

« Le militant vient d’arriver à l’hôpital au 5ème jour de cette grève de la faim », à laquelle il participe avec plusieurs autres personnalités, en protestation contre les mesures prises par le président Kaïs Saïed le 25 juillet et le 22 septembre, et ce qu’ils qualifient ‘d’accaparement des pouvoirs, de restrictions aux libertés, d’interdiction de manifester, et de violence en matière de dispersion des manifestants ».

Ce faisant, le mouvement « Citoyens contre le Coup d’Etat » fait état, sur sa page officielle, « d’un début de mobilisation policière des agents en civil depuis hier ». « Des voitures de police, et des agents en uniforme commencent, par ailleurs, à être présentes dans les environs du lieu où la grève de la faim est menée ».

Le comité des citoyens contre le putsch et l’initiative démocratique mettent en garde contre « toutes les formes de restrictions contre la grève et ses soutiens, et l’atteinte aux droits et libertés des grévistes ».

Ils lancent un appel aux organisations des droits de l’homme locales et internationales, « afin de relever les restrictions grandissantes, et le risque que la situation en vire aux violations, et à l’atteinte à la sécurité des militants ».

Gnetnews