Tunisie/GrÃ¨ve des mÃ©decins : Le ministÃ¨re met en garde contre lâ€™usure du dispositif de santÃ© au cours de cette 3Ã¨me vague du coronavirus

Tunisie/Grève des médecins : Le ministère met en garde contre l’usure du dispositif de santé au cours de cette 3ème vague du coronavirus

Le ministère de la Santé appelle les médecins, dentistes, et pharmaciens « à lever la décision de grève », prévue les 3,4 et 5 Mai, du fait « des circonstances sanitaires urgentes », considérant la poursuite de la vaccination des Tunisiens, comme étant « une priorité absolue pour les prémunir contre le coronavirus, et immuniser, ainsi, le dispositif sanitaire de l’usure qui le menace au cours de la 3ème vague de l’épidémie ».

Dans un communiqué rendu public dimanche soir, le ministère appelle les professionnels de santé « à poursuivre le travail au sein des centres de vaccination, et à accomplir leur mission noble et humaine, en assurant le droit du peuple tunisien à la vaccination contre ce virus grave ».

« La poursuite du travail des centres de vaccination pendant les trois prochains jours, va permettre d’inoculer le vaccin à plus de 40 mille inscrits », souligne-t-il, ajoutant qu’il œuvrera « à éviter toute perturbation en matière de vaccination, pouvant donner lieu à des dysfonctionnements au niveau de la plateforme Evax, et à impacter l’opération dans son ensemble ».

Le département s’engage « à poursuivre les séances de négociations autour des revendications du secteur, suite à l’appel à la grève de trois jours du syndicat des médecins, dentistes et pharmaciens publics, à partir de ce lundi 03 Mai ».

Gnetnews