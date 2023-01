Tunisie : GrÃ¨ve gÃ©nÃ©rale dans le secteur de l’eau le 01er fÃ©vrier 2023

Tunisie : Grève générale dans le secteur de l’eau le 01er février 2023

La fédération générale des eaux, relevant de l’UGTT, appelle à une grève nationale dans le secteur de l’eau sur l’ensemble du territoire national, selon un préavis de grève, adressée le mardi 10 janvier 2023, aux autorités compétentes, rapporte la TAP.

La décision de débrayage national est intervenu, conformément au télégramme de grève, du fait de la non application des PV d’accord, ce qui a mis à mal les intérêts des employés, notamment l’accord du 14 septembre 2022.

Cette décision fait suite également à la non-activation de l’amendement du statut de base des agents de la SONEDE.

La fédération réclame le versement des majorations salariales de l’ensemble des agents de la société, conformément à l’accord du 14 septembre 2022, à la correspondance de la cheffe du gouvernement du 28 novembre 2022, et à la décision du ministre de l’Agriculture du 02 décembre 2022.

Les revendications portent, également, sur le réaménagement des sièges de la SONEDE et la location de nouveaux sièges pendant la période des travaux dans les districts de Gafsa, Gabès, Béjà, Sidi Bouzid, Kébili, et Menzel Bourguiba (gouvernorat de Bizerte), de rendre public les résultats définitifs des promotions et de publier le communiqué des concours internes au titre de 2014/ 2015.

Gnetnews