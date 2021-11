Tunisie : GrÃ¨ve gÃ©nÃ©rale vendredi 12 novembre dans tous les secteurs de l’Ã©ducation

Tunisie : Grève générale vendredi 12 novembre dans tous les secteurs de l’éducation

Les fédérations générales du secteur de l’Education ont décrété, hier mercredi, une grève générale dans tous les secteurs de l’Education, le vendredi 12 novembre 2021, pour réclamer la parution d’une loi criminalisant l’agression contre le corps éducatif, selon le Secrétaire Général adjoint du syndicat de l’enseignement de base, Taoufik Chebbi.

Prise lors d’une réunion tenue en marge de la commission administrative de l’UGTT, cette décision intervient suite à l’agression à l’arme blanche contre un professeur d’histoire géo, au lycée Ibn Rachiq à Ezzahra, Sahbi Ben Slema, perpétrée par un élève, ce qui lui a valu de graves dommages corporels, au niveau de la tête et du corps, un drame qui a plongé l’opinion publique dans un profond émoi.

La grève qui sera observée vendredi prochain dans l’ensemble des écoles primaires et lycées n’a pas pour but de réclamer des revendications matérielles, mais de faire adopter une loi protégeant le cadre éducatif, défendant la dignité et l’intégrité physique de l’enseignant, ainsi que l’invulnérabilité de l’institution éducative, a indiqué chebbi dans une déclaration à la TAP.

Gnetnews