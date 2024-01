Tunisie : Hachani rencontre des chefs d’Etat et de gouvernement Ã  Davos, et participe Ã  un cercle de dÃ©bat autour de la ZLECAF

Tunisie : Hachani rencontre des chefs d’Etat et de gouvernement à Davos, et participe à un cercle de débat autour de la ZLECAF

« La zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) n’est pas uniquement un cadre pour le libre-échange, mais représente, aussi, une opportunité d’accélérer la transition économique, et de développer les chaînes de valeur dans le continent africain ». Comme elle est un moteur de développement durable et offre des mécanismes pour faire face aux changements climatiques.

C’est ce qu’a déclaré le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, lors de sa participation à un cercle de débat autour « des orientations pratiques dans le cadre de la ZLECAF », en présence de chefs de délégation des pays africains et représentants de nombreuses institutions et sociétés internationales, au deuxième jour de sa présence à Davos.

Le défi majeur que le continent africain a à relever, consiste à assurer l’éducation et l’enseignement à la jeunesse, afin qu’elle puisse contribuer, d’une manière efficiente, à l’activité économique du continent, a-t-il ajouté, cité par un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, rencontré la Directrice Générale de l’Organisation mondiale du Commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, où il était question des différentes formes de coopération entre la Tunisie et l’OMC, et les moyens de la développer et de l’enrichir davantage, notamment, en prévision de la prochaine conférence ministérielle de l’organisation prévue à Abou Dhabi (Emirats arabes unis).

Le locataire de la Kasbah a eu plusieurs autres rencontres avec des personnalités de haut niveau, à l’instar du Secrétaire Général de l’ONU, du président rwandais, du Premier ministre libanais, du Premier ministre ukrainien, et du fondateur et directeur exécutif du forum mondial de Davos.

Gnetnews