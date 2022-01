Tunisie : Hammami annonce une marche le 14 janvier vers la banque centrale « pour dénoncer la politique financière du gouvernement »

Le Secrétaire Général du parti des travailleurs, Hamma Hammami, a déclaré que son parti avait décidé l’organisation d’un mouvement protestataire, d’une manière indépendante, le 14 janvier 2022, à l’occasion de la célébration de la révolution de la liberté et de la dignité, et ce à partir de la place du passage dans la capitale en direction de la banque centrale de Tunisie (BCT).

Lors d’une conférence de presse, au siège du parti des travailleurs à la capitale, Hammami a indiqué que « le fait de se diriger dans une marche vers la banque centrale vise à condamner la poursuite, par le gouvernement de Nejla Bouden, des mêmes politiques financières, ayant détruit le pays et son peuple, et pour la symbolique de la banque centrale, pour laquelle on a mis une loi, afin qu’elle soit indépendante par rapport à la Tunisie et l’Etat tunisien ».

« Cette action vise à dénoncer l’orientation populiste et despotique du président Kaïs Saïed, et des choix sociaux et économique de son régime », a-t-il ajouté.

Hammami a réitéré la revendication du parti des travailleurs appelant « à faire tomber le projet du pouvoir personnel de saied, rejetant le retour à l’avant 25 juillet sous la direction d’Ennahdha, ses partenaires, et soutiens ».

Gnetnews