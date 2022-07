Tunisie : Haouaria, Sidi Mechreg, Golfe dâ€™Hammamet… des escapades pour pas cher, dans des paysages Ã  couper le souffle

Tunisie : Haouaria, Sidi Mechreg, Golfe d’Hammamet… des escapades pour pas cher, dans des paysages à couper le souffle

L’été semble bel et bien s’être installé. Il est donc temps de penser aux vacances afin de profiter du soleil.

Avec plus de 1300 kilomètres de côte, la Tunisie offre de nombreuses activités nautiques, pour une journée ou l’espace d’un week-end. Sorties en mer, camping, snorkelling, paddle…. Nous avons sélectionné pour vous quelques bons plans.

Journée en crique à El Haouaria

El Haouaria, située sur la pointe de la région du Cap Bon et à seulement 2H30 de la capitale Tunis, est réputée pour ses plages paradisiaques.

C’est hors des sentiers battus que Issam Miladi, Directeur de l’agence Escapade Tunisie a décidé d’organiser des sorties dans des criques insoupçonnées.

Amateurs de nature et de calme, c’est alors pour vous le meilleur endroit pour vous ressourcer le temps d’une journée.

Loin des plages bondées, entre mer et montagne, Escapades Tunisie propose, selon le sens et l’intensité du vent, le spot idéal pour profiter d’une journée en mer à El Haouaria.

La traversée se fait à bord d’un bateau. Les criques sont très bien aménagées : parasols, pouffs et tables sont mises à disposition pour un confort maximal. Pas de sable, mais plutôt des galets et des rochers qui donnent à l’eau de la mer une couleur d’un turquoise intense et d’une clarté cristalline.

Des masques, des tubas et des palmes sont mis à disposition des vacanciers afin d’explorer les fonds marins très poissonneux. Des kayaks et des paddles en libre-service vous permettront de vous balader dans les alentours.

La sortie comprend également un déjeuner complet: dégustation d’une sardinade grillée au barbecue, poisson grillé, paella aux fruits de mer, tastira, pain tabouna et fruits de saison en dessert et boisson soft.

Une glacière est aussi mise a disposition des clients.

Il faudra compter 120DT par personne pour la journée.

Camping en bord de mer à Sidi Mehcreg (Bizerte)

Bizerte constitue l’une des plus belles côtes de Tunisie. L’authenticité de ses plages encore vierges permet de pouvoir profiter de coins sauvages incroyables.

Sidi Mechreg est situé entre le fameux Cap Serrat et Cap Negro (Tabarka). Depuis Tunis, comptez environ trois heures de voiture. Mais en réalité, malgré une route chaotique et sinueuse, les paysages tout au long du trajet vous feront oublier les kilomètres.

C’est dans ce petit village, chargé d’histoire grâces aux vestiges d’un ancien comptoir français datant du 16ème siècle, que Imed Abassi a installé son activité. L’Eco Rand Sidi Mecherg, situé juste en bord de mer, est un centre d’accueil et d’organisation d’activités de découverte écologique. Le centre a une vocation éco-touristique et vise à contribuer au développement local.

Pour les amateurs de camping, c’est l’endroit parfait pour profiter de la mer et des activités nautiques.

Imed Abassi propose plusieurs formules. Ainsi, pour la habitués de ce type d’hébergement, il est possible de ramener sa propre tente et de l’installer au sein de la structure à des emplacements prévus pour. Pour un emplacement et une formule en demi-pension (dîner et petit-déjeuner), il faudra compter seulement 45DT par personne et 70DT pour une pension complète (déjeuner compris).

Sinon ceux qui n’ont jamais fait de camping, des tentes, matelas et sacs de couchage peuvent être loués auprès de l’Eco Rand Sidi Mechreg. Le prix est de 70DT en demi-pension et 80DT en pension complète.

Il y a également la possibilité de louer l’un des bungalows en bois, entièrement écologique, pour plus de confort. Leur capacité est de 3 personnes et la nuit est à 90DT (par bungalow).

Le centre met un point d’orgue à ne cuisiner que des produits frais issus de la pêche et de l’agriculture locale. Le client peut choisir entre poisson grillé, pâtes ou couscous au poisson. Le pain est fait-maison par des femmes du village.

Des activités de plongée et de snorkeling sont proposées. Ces sorties d’une durée d’environ 45 minutes sont réalisées dans des sentiers sous-marin bien déterminés. Il s’agit là de faire de la sensibilisation auprès des clients sur la bio-diversité marine.

Découvrir le paddle à Hammamet

Hammamet est la plus connue des stations balnéaires de la Tunisie. Depuis quelques années, les activités nautiques s’y sont développées de manière considérable.

Hedi Naanaa a lancé juste après la pandémie de Covid-19, son activité d’initiation au paddle, en vogue dans le monde entier. Ainsi, « Paddle Khomsa », propose des séances d’initiation ou de balade, pour les plus habitués, à des prix très abordables dans la mer du Golfe d’Hammamet.

Le « stand up paddle » aussi nommé SUP, ou simplement paddle est un sport de glisse nautique où le pratiquant se tient debout sur une planche plus longue qu’une planche de surf classique, se propulsant à l’aide d’une pagaie.

L’heure d’initiation est à 20DT, la balade en groupe ou individuelle est à 25DT/heure.

A noter que ce sport est accessible à tous, aussi bien petits que grands ; il permet de relaxer l’esprit et de faire travailler le corps.

Wissal Ayadi