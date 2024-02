Tunisie : Hausse des quotas d’importation des voitures populaires

Le président de la Chambre nationale des constructeurs et des concessionnaires automobiles, Ibrahim Dabbech, a annoncé la hausse des quota de l’importation des voitures populaires à 10 mille véhicules, pour l’année 2024.

Dans un entretien avec Mosaïque, il a indiqué que le quota de chaque concessionnaire sera de près de 1000 véhicules, signalant que les réunions vont se poursuivre avec le ministère du Commerce, vu les demandes grandissantes du consommateur tunisien pour l’achat de ce type de véhicules.

Ibrahim Dabbech a indiqué qu’entre 150 et 200 mille demandes/ an parviennent aux concessionnaires automobiles, signalant que 10 mille voitures (importées)/ an est un nombre insuffisant, du fait de la demande grandissante liée à la baisse du pouvoir d’achat du citoyen, ne lui permettant d’acheter que ce type de véhicules, pour son prix raisonnable.

Gnetnews