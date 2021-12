Tunisie : Hausse du prix du pain : précisions du ministère du Commerce

Le ministère du Commerce et du développement des exportations exclut ce mercredi 22 décembre toute hausse du prix du pain.

Dans un communiqué rendu public ce soir, le ministère indique que « contrairement aux informations relayées, il est porté à la connaissance du public qu’aucune augmentation des prix du pain subventionnée n’a été enregistrée ». Le secteur de la production du pain obéit à un cadre juridique et réglementaire qui définit le type des intervenants, et organise leur champ d’action, selon les spécialités, précise le même département.

Les unités autorisées à la confection du pain sont classées comme suit :

*Boulangeries détentrices de cartes professionnelle du boulanger, spécialisées dans la confection du pain subventionné de type gros pain (400 gr), et baguette (220 gr), à travers l’utilisation d’un quota mensuel fixe de farine. Ce pain est vendu à des prix fixes, moyennant 230 millimes pour le gros pain, et 190 millimes la baguette.

*Boulangeries non classées spécialisées dans la confection du pain spécial et de qualité supérieure, dont le poids ne dépasse pas les 150 grammes, avec farine ps-7 et semoule subventionnées, dont ils sont approvisionnés sans quotas fixes, pour être écoulés à des prix variables, selon le type, la qualité et la composition.

Le ministère indique, par ailleurs, que dans le cadre d’une meilleure organisation de l’utilisation des produits subventionnés, en les affectant aux usages qui leur sont destinés, un emballage spécial de la farine super, de type ps-7 a été décidé, destiné à l’usage industriel, qui s’applique à tous les professionnels, indépendamment de leur secteur d’activité. De telles mesures n’impactent pas, néanmoins, les prix du pain subventionné.

Le ministère appelle l’ensemble des intervenants à la nécessité de s’en tenir à la concurrence loyale et de respecter les procédures légales, en informant clairement le citoyen du type, poids, et qualité du pain, et éviter toute confusion auprès du public.

Gnetnews