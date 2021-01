Tunisie : Hichem Mechichi a décidé d’opérer un remaniement ministériel pour améliorer l’action de son gouvernement (Ghannouchi)

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, a affirmé que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a l’intention d’opérer un remaniement ministériel.

Dans un entretien avec chaîne el-Arabi, le président d’Ennahdha, dont le mouvement fait partie de la ceinture politique du gouvernement, a fait constater que « le gouvernement compte des postes vacants, et d’autres qui méritent d’être améliorés et développés ».

« A notre connaissance, le chef du gouvernement estime que son équipe a besoin d’être remaniée et développée pour en améliorer la prestation », a-t-il souligné, pressant Mechichi à aller de l’avant dans sa décision, et concédant que « la prestation de certains ministères est modeste ».

Au sujet de sa relation avec le président de la république, Ghannouchi l’a qualifiée de « normale et bonne », « il n’y a eu aucun affrontement, ou malentendu entre nous », a-t-il affirmé.

« Mes rencontres avec le chef de l’Etat sont cordiales et marquées par l’entente ».

Le président de l’ARP a, par ailleurs, indiqué que « les Tunisiens sont unanimes quant à leur soutien à la cause palestinienne et leur refus de la normalisation avec l’entité sioniste ; il s’agit d’un mur infranchissable, pour nous ».

« La cause palestinienne est sacrée et fait l’objet d’une unanimité en Tunisie, l’opinion publique tunisienne, et les partis, qu’ils soient islamistes ou laïcs, ne divergent pas sur ce sujet », a-t-il souligné, disant « regretter » la décision des islamistes marocains, le Parti Justice & développement, d’avoir approuvé la normalisation avec Israël, décidée par le Royaume chérifien.

