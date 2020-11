Tunisie : Hichem Mechichi appelle les hommes d’affaires à se tourner vers l’Afrique

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a affirmé ce mercredi 18 novembre, que « la pandémie du coronavirus a touché tous les pays et tous les secteurs et a donné naissance à un vécu avec lequel il faut s’adapter, pour une période encore indéterminée ». « Cette situation n’est pas, néanmoins, dénuée d’opportunités dont il convient de profiter, à travers un climat propice à l’investissement et à l’initiative privée ».

Intervenant ce mercredi 18 novembre, dans une vidéo, aux rencontres commerciales Tunisie/ Afrique, (Tunisia-Africa, E-business meetings), Mechichi a affirmé que « la Tunisie aspirait à la hausse des investissements directs étrangers (IDE) africains », mettant l’accent sur « le rôle cardinal des hommes d’affaires pour tracer une nouvelle orientation en matière de processus de coopération tuniso-africaine ».

Zone de libre-échange continentale

Lors de cette conférence marquée par des contacts B2B en ligne avec des acheteurs africains, Mechichi a appelé « un partenariat gagnant/ gagnant, marqué par un échange d’expériences, une consolidation de la coopération dans tous les secteurs économiques, et le développement des investissements ».

Le locataire de la Kasbah a plaidé pour « des formes avancées de coopération, en phase avec le contexte économique mondial, de manière à assurer la complémentarité africaine, et d’entamer l’étape décisive du rassemblement et du groupement ».

Il a rappelé les mesures prises par la Tunisie pour promouvoir la coopération avec son continent, notamment le ralliement en début de l’année en cours, au marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

« La Tunisie est, par ailleurs, parmi les 44 pays signataires de la création de la zone continentale africaine de libre-échange en mars 2018, et l’a ratifiée en juillet 2020, laquelle permettra de libérer le commerce des marchandises et des services au niveau du continent à partir du 1er janvier 2021 », a-t-il souligné.

Mechichi a, cependant, regretté que « le niveau des transactions commerciales entre la Tunisie et les pays africains soit en deçà des opportunités existantes chez les deux parties, malgré le développement sensible des échanges au cours de ces dernières années ».

Il a ajouté que les exportations nationales des services vers un grand nombre de pays africains s’est développé, notamment les services de l’enseignement supérieur, de la formation, du conseil, de la santé, des études, de l’ingénierie, de la technologie de l’information et de la communication (TIC), de l’eau, de l’électricité, des travaux publics…

Gnetnews