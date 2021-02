Tunisie : Hichem Mechichi limoge plusieurs ministres de son gouvernement

Hichem Mechichi a limogé ce lundi 15 février 5 ministres, déjà remplacés dans le cadre du remaniement ministériel, et qui ont poursuivi leur mission, étant donné que la passation des pouvoirs n’a pas eu lieu, du fait que les nouveaux ministres n’ont pas pu prêter serment, face au conflit persistant entre les deux têtes de l’exécutif à ce sujet.

Un pas qui rappelle la démarche de son prédécesseur, Elyes Fakhfakh, qui avait limogé les ministres d’Ennahdha, aussitôt il a présenté sa démission et celle de son gouvernement, au président de la république.

« Dans l’attente du parachèvement des procédures du remaniement ministériel, en vertu duquel les nouveaux ministres ont obtenu la confiance de l’Assemblée le 26 janvier 2021, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a décidé de démettre de leurs fonctions, Mohamed Boussetta, ministre de la Justice, Salwa Sghaïer, ministre de l’Industrie et des Mins, Kamel Deguiche, ministre de la Jeunesse, du Sport, et de l’insertion professionnelle, Leïla Jeffal, ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, et Aksa Bahri, ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche », souligne ce matin un communiqué de la présidence du gouvernement.

Mechichi a chargé d’autres membres du gouvernement d’assurer l’intérim à la tête ce ces ministères, outre leurs missions initiales :

*Le ministère de la Justice est confié à Hasna Ben Slimane

*Le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines à Mohamed Boussaïd

*Le ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières à Ahmed Adhoum

*Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche à Mohamed Fadhel Kraïem

*Le ministère de la Jeunesse, du Sport et de l’Insertion professionnelle à Sihem Ayadi.

La présidence du gouvernement affirme « être ouverte à toutes les solutions censées parachever les procédures du remaniement ministériel, pour que les ministres puissent entrer en fonction, dans le cadre de la constitution, selon la même source.

