Tunisie : Hichem Méchichi préside la levée du drapeau palestinien

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a présidé ce lundi 17 Mai, « une cérémonie de levée des drapeaux palestinien et tunisien, au son des hymnes nationaux des deux pays, en défense de la cause palestinienne et du peuple palestinien désarmé », au Collège Mohamed Salah Jabri à Borj Cédria (Hammam-Chott), il a réitère la position constante de la Tunisie envers la cause palestinienne.

Suite aux derniers événements dans les territoires palestiniens occupés, et après la reprise des cours ce lundi, Hichem Méchichi s’est rendu audit établissement scolaire où « il a présidé le salut des deux drapeaux tunisien et palestinien ».

Il a, par ailleurs, regardé un court-métrage passant en revue les principales étapes de la cause palestinienne, notamment les évènements de Hammam-Chott, qui se sont produits depuis près de 36 ans, en octobre 1985, contre les dirigeants de l’Organisation de la libération de la Palestine (OLP), où le sang des Tunisiens s’est mêlé à celui des Palestiniens, rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Dans une déclaration médiatique, Méchichi a dénoncé « les dernières offensives barbares et répétitives contre le peuple palestinien, ayant fait un grand nombre de victimes parmi les enfants et les citoyens palestiniens désarmés », affirmant que « la position tunisienne envers la cause palestinienne est constante, et est la cause de l’ensemble des Tunisiens ».

Le choix de la ville de Hammam-Chott traduit la place historique qu’occupe cette région dans son soutien à la cause palestinienne, qui est ancrée dans le cœur des Tunisiens, a-t-il ajouté.

« La Tunisie ne soutient pas uniquement la cause palestinienne, mais l’adopte et défend une cause juste qui touche tous les libres du monde, à travers différentes générations ».

Les élèves et les générations montantes adoptent, de nature, cette cause, étant donné que l’homme est spontanément enclin à la justice et au droit, a-t-il dit.

Méchichi a salué « l’effort diplomatique de la Tunisie et les contacts quotidiens au plus haut niveau en cette période, pour inciter tous les libres du monde à condamner cette agression barbare contre les Palestiniens, et défendre le droit légitime des Palestiniens, dont le fondement est un Etat indépendant ayant pour capitale al-Quds el-Sherif ».

Le chef du gouvernement était accompagné par le ministre de l’Education, le gouverneur de Ben Arous, le Secrétaire Général de l’UGTT, le président de l’UTICA, le président de l’UTAP, le bâtonnier de l’ordre des avocats, et l’ambassadeur de Palestine à Tunis.

Gnetnews