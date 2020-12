Tunisie : Hichem Mechichi reçoit le père du martyr Okba Dhibi

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a reçu ce mardi 22 décembre Abd Dayem Dhibi, père du martyr Okba Dhibi, victime de la lâche opération terroriste, qui s’est produite dimanche dernier à la délégation de Hassi el-Ferid (gouvernorat de Kasserine).

Mechichi a présenté ses condoléances au père du martyr, affirmant que « l’Etat n’abandonne pas ses enfants et que le droit de son fils ne sera pas perdu ».

Le locataire de la Kasbah a affirmé que « parmi les principales priorités de son gouvernement, le fait de s’occuper plus des régions frontalières, de créer les postes d’emploi », signalant que « la guerre contre le terrorisme devra se poursuivre sans merci, et avec la même détermination, pour contrer tous ceux qui guettent la sécurité de la Tunisie et des Tunisiens ».

Le père du martyr a exprimé sa « profonde tristesse suite à la perte de son fils ». Il a dit avoir trouvé une réponse de la part du chef du gouvernement sur de nombreuses demandes qu’il a formulées, liées à « l’amélioration des conditions de vie dans sa région ».

Gnetnws